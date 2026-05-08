WD 3 S功能強大且節能，功耗僅為 1000 W。機器以及吸塵軟管和卡扣整合式地板吸頭完美匹配 - 可在乾燥、濕的、細的或粗的污垢。多功能乾濕兩用吸塵器以其緊湊的設計和堅固的 17 l 不銹鋼集塵桶、6 m 電源線、2 m 吸塵軟管及其不織布絨毛過濾袋而令人印象深刻。一體式桶型過濾器，無需更換過濾器即可對濕污和乾污物進行真空吸塵。吹塵功能可用於清潔難以進入的區域。軟管掛在主機上，節省空間。電源線可以存放在主機蓋上、管子或地板吸頭上。 “拉和按”主機扣鎖簡單打開和關閉。管和地板吸頭也可以快速方便地掛於上蓋的扣座位置。最重要的是，該機器擁有節省空間的存儲空間、簡單的配件存儲和符合人體工程學的提手把，便於運輸。