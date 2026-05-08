乾濕兩用吸塵器 WD 3 S
WD 3 S配備 17 l 不銹鋼集塵桶、一體桶型過濾器、6 米 電源線、2 米吸水軟管和方便的配件放置平台，既強大又高效。
WD 3 S功能強大且節能，功耗僅為 1000 W。機器以及吸塵軟管和卡扣整合式地板吸頭完美匹配 - 可在乾燥、濕的、細的或粗的污垢。多功能乾濕兩用吸塵器以其緊湊的設計和堅固的 17 l 不銹鋼集塵桶、6 m 電源線、2 m 吸塵軟管及其不織布絨毛過濾袋而令人印象深刻。一體式桶型過濾器，無需更換過濾器即可對濕污和乾污物進行真空吸塵。吹塵功能可用於清潔難以進入的區域。軟管掛在主機上，節省空間。電源線可以存放在主機蓋上、管子或地板吸頭上。 “拉和按”主機扣鎖簡單打開和關閉。管和地板吸頭也可以快速方便地掛於上蓋的扣座位置。最重要的是，該機器擁有節省空間的存儲空間、簡單的配件存儲和符合人體工程學的提手把，便於運輸。
特點和好處
桶型過濾器用於濕式和乾式吸塵，無需額外更換過濾器。 透過轉動即可輕鬆安裝和拆卸過濾器，無需額外的鎖定零件。
實用的電源線與配件收納處節省空間、安全且易於的存儲配件。 使用整合的電源線掛鉤可以安全地存放電源線。
吸塵管也可以收納於主機上吸管可以掛在設備頭部以節省空間的方式存放。 為左手和右手用戶提供直覺的保護機制。
儲物架
- 用於安全存放工具和小零件，例如螺絲和釘子。
實用的吹塵功能
- 實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除
- 輕鬆去除污垢，例如從礫石床上。
不織布過濾袋
- 三層，極耐撕裂的不織布絨毛材料。
- 具有更持久的吸力和高容塵能力。
手柄在設備頭上的中間收納
- 下班休息時，將手柄快速收納在設備頭上。
設備、抽吸軟管和地板吸頭進行了最佳協調
- 最好的清潔結果 - 不管是乾濕，一般灰塵或較大的塵礫
- 最高的吸塵移動與多功能性
簡易的扣卡拆裝主機集塵桶
- 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
符合人體工程學的提手把
- 方便的手提把
技術規格
技術規格
|額定功率 (W)
|1000
|吸力 (W)
|230
|真空度(毫巴/千帕) (mbar)
|max. 210
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|max. 42
|包裝容積 (l)
|17
|包裝材質
|不鏽鋼
|色彩辨識元件
|主機馬達上蓋 黃色 桶身 不鏽鋼 防撞底座 黃色
|電源線 (公尺) (m)
|6
|吸塵頭寬度(公厘) (mm)
|35
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|噪音量(分貝) (dB(A))
|74
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|5.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|353 x 328 x 493
主機規格或內含配件
- 吸塵軟管長度: 2 m
- 吸塵軟管類型: 與彎管
- 吸塵軟管材質: 塑膠
- 可移除的把手
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 0.5 m
- 延長管口徑: 35 mm
- 延長管材質: 塑膠
- 乾濕兩用地板刷頭: 卡扣整合式
- 尖嘴吸頭
設備
- 旋轉開關 (開/關)
- 吹塵功能
- 臨時收納架在配件上端
- 吸塵管也可以收納於主機上
- 額外配件有可以收納於主機上
- 小配件收納空間
- 可折疊的手把
- 電源線掛勾
- 配件收納架
- 內置配件存放空間
- 防撞底座
- 多向性滾輪無駐車鎖: 4 Piece(s)
影片
應用範圍
- 陽台
- 車輛內裝
- 庭院
- 維修區
- 地下室
- 超強效吸水
- 出入口
- 休閒室