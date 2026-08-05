Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm

Rotating Classic spray lance with ergonomic handle bowls in a robust and high-quality stainless steel design. Also suitable for Kärcher hot water high-pressure cleaners.

Specifications

Technical data

Length (mm) 600
Temperature (°C) max. 155
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.8
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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