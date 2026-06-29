perspectivas de sol! La cabeza del cepillo accionado por agua iSolar 800 con un ancho de trabajo de 800 mm es adecuado para productos de limpieza de alta presión con un caudal de agua de 700 a 1.000 l / h. El iSolar 800 cuenta con dos cepillos de disco de rotación contraria y se utiliza para sistemas fotovoltaicos limpias. Los cepillos de rotación contraria se equilibran cualesquiera fuerzas transversales, asegurando un manejo óptimo. Y la articulación de ángulo flexible posibilita la conexión de la cabeza del cepillo más fácil el trabajo. Se asegura de que las cerdas se encuentran plana, lo que permite resultados de limpieza consistentemente uniformes. La cabeza del cepillo está diseñado para especialmente alto rendimiento área - ideal para la limpieza de sistemas grandes, por ejemplo en los tejados.