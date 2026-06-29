Manguera de alta presión, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión de 40 m de largo con sistema EASY! Lock para una conexión de tornillo manual que ahorra tiempo (en ambos extremos). (ID) 10, hasta 220 bar de presión de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 10
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|220
|Longitud (m)
|40
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,4
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