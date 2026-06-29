Manguera de alta presión, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión de 40 m de largo con sistema EASY! Lock para una conexión de tornillo manual que ahorra tiempo (en ambos extremos). (ID) 10, hasta 220 bar de presión de trabajo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 10
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 220
Longitud (m) 40
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 10,4
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