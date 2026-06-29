Professional
Limpiadoras de alta presión
- Seals for trapezoidal thread
- Pistolas
- Lanzas
- Eliminación química de las malas hierbas
- Boquilla rotativa (boquilla turbo)
- Boquillas de chorro múltiple
- Boquilla power de Kärcher
- eco!Booster
- Boquilla de vapor / Protector de goma para boquillas / boquilla giratoria
- Acoplamiento de boquilla /distanciador
- Mangueras de alta presión
- Limpieza de tuberías
- Limpiadoras de suelos y superficies duras
- Sistemas de limpieza con espuma
- Mezcla e inyectores
- Acoplamiento rápido
- Acoplamientos
- Tambor portamanguera
- Limpieza de fachadas y paneles solares
- Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo
- Limpieza de bidones y depósitos
- Kit de accesorios
- Conexión de agua
- Otros accesorios para alta presión
- Cepillos de lavado
- Tuberia de combustible
Aspiradoras Profesionales
Fregadoras
- Cepillos cilíndricos para BR
- Cepillos de esponja / Eje de accionamiento de los cepillos cilíndricos de esponja
- Cepillos circulares para BD
- Cepillos circulares de esponja / Platos impulsores
- Labio trasero de aspiración y bordes de goma
- Otros accesorios para BR / BD
- Labios de secado
- Kits
- Baterías de tracción y cargadores