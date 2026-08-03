Juego de rodillos universal amarillo

Juego de rodillos de microfibra Pure!Roll® de dos piezas para una limpieza y conservación cuidadosas de todos los suelos. Sin pelusas, absorbente y resistente. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.

Limpieza por partida doble: los rodillos universales para las fregadoras de suelos duros EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 y FC 8 de Kärcher permiten limpiar y cuidar con cuidado todo tipo de suelos, incluso el parqué. Los rodillos universales, de gran calidad, no generan pelusas, tienen una gran capacidad de absorción y son extraordinariamente resistentes. Especialmente duraderos: los rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.

Características y ventajas
Pure!Roll® con microfibras de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 300 x 60 x 60
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Parqué sellado