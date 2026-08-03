La lanza de espuma con bidón Advanced 2 se ha diseñado especialmente para nuestras limpiadoras de alta presión sin función Servo Control cuya potencia de arrastre es de 700 a 800 l/h. En caso necesario, su resistente cuerpo base de Ecobrass de alta calidad permite utilizar sin problemas detergentes agresivos, los cuales se pueden dosificar con precisión en 3 niveles. Un diafragma integrado impide eficazmente la modificación accidental de la dosificación del detergente, al tiempo que el ángulo de pulverización se puede ajustar con flexibilidad. Para ello, la lanza de espuma cuenta con un depósito de detergente ergonómico especialmente resistente con una gran boca de llenado y una posibilidad de agarre adicional en el cuello.