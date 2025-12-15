Prolongación de la manguera de alta presión

Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. La robusta manguera de calidad DN-8 de 7,5 m de largo está reforzada con trenzado textil. Con protección contra flexiones y conexión de latón.

La prolongación de mangueras de alta presión de 7,5 m de largo amplía el radio de acción y proporciona una mayor flexibilidad. La prolongación está equipada con una conexión de latón estable, está reforzada con trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones. La prolongación se acopla sencillamente entre el equipo y la manguera de alta presión. La manguera es apta para presiones de hasta 160 bar y temperaturas hasta 60 °C. También se puede utilizar sin problemas con detergentes. Adecuada para todos los equipos de las clases de la K2 a la K7.

Características y ventajas
Manguera de prolongación de 7,5 m
  • Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 40
Presión máx. (bar) 140
Longitud (m) 7,5
Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso con embalaje incluido (kg) 1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 240 x 240 x 65
Equipos compatibles