配備鋰離子電池，可確保穩定的性能。 電池還可以防止電池自放電以及由於頻繁的局部放電（記憶效應）而導致的容量損失。 此外，使用創新的實時技術，剩餘的運行時間，充電量和電池容量會連續顯示在集成的LCD顯示屏上。 18 V / 5.0 Ah電池適用於所有帶有18 V Kärcher電池平台的設備。