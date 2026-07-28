蓄能器專用配件 18V 5,0A

18 V / 5.0 Ah電池帶有創新實時技術的可更換電源電池，包括 LCD顯示屏顯示電池電量。 適用於Kärcher 18 V電池能量電池平台中的所有設備。

配備鋰離子電池，可確保穩定的性能。 電池還可以防止電池自放電以及由於頻繁的局部放電（記憶效應）而導致的容量損失。 此外，使用創新的實時技術，剩餘的運行時間，充電量和電池容量會連續顯示在集成的LCD顯示屏上。 18 V / 5.0 Ah電池適用於所有帶有18 V Kärcher電池平台的設備。

特點和好處
蓄能器專用配件 18V 5,0A: 創新的實時技術
創新的實時技術
集成的LCD顯示屏始終顯示剩餘的運行時間，充電時間和充電狀態。
蓄能器專用配件 18V 5,0A: 18V Kärcher電池平台
18V Kärcher電池平台
適用於所有18V Kärcher 電池能量電池平台設備。 適用於所有18 V Kärcher 電池能源平台設備。
蓄能器專用配件 18V 5,0A: 強大的鋰離子電池
強大的鋰離子電池
鋰離子電池可確保穩定的功率，同時防止自放電和記憶效應。
自動儲存模式
  • 延長電池壽命。
IPX 5等級–防止全方位的水射流
  • 在使用噴水器的工作期間提供可靠的保護。
高效的溫度管理
  • 卓越的性能歸功於高效的熱緩沖和智能電池管理。
智能電池監控
  • 保護電池免於過載，過熱和深度放電。
堅固的外殼
  • Kärcher的電池外殼極耐衝擊。
技術說明

技術數據

電池平台 18V电池平台
電池類型 鋰電池
電壓 (V) 18
容量 (Ah) 5
能量 (Wh) 90
顏色 黑色
重量 (kg) 0.8
包括包裝的重量 (kg) 0.9
尺寸(長x寬x高) (mm) 134 x 88 x 73
蓄能器專用配件 18V 5,0A
蓄能器專用配件 18V 5,0A
蓄能器專用配件 18V 5,0A
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