Floor cleaning set SC1 Multi
無需接觸污垢即可實現潔淨：使用 SC 1 Multi 的 EasyFix Large 地面清潔套件，您可以迅速將手持蒸汽清潔機轉換為拖把。
從手持蒸汽清潔機轉變為拖把僅需幾秒鐘：專為 SC 1 Multi 設計的便捷地面清潔套件 EasyFix Large 可以輕鬆實現。只需使用魔術貼系統將大型通用地板布固定在 EasyFix Large 地板噴嘴上，然後將噴嘴連接到 SC 1 Multi 的兩根延長管（每根 0.5 米）上，即可立即開始徹底清潔堅硬地板。通用地板布的特殊環形結構確保了特別良好的污垢收集效果。高度透氣的蒸汽透過性使得在角落和邊緣的清潔效果卓越且衛生。地面清潔套件 EasyFix Large 是 SC 1 Multi & Up 的標準配置之一。
特點和好處
輕鬆將地板噴嘴套件 EasyFix Large 安裝到 SC 1 Multi 上。
- 地板噴嘴EasyFix可以快速，輕鬆地插入設備，以及蒸氣清潔管。
高品質微纖維
- 布料中的特殊環結結構確保在所有密封硬表面上具有特別出色的污垢清潔和徹底清潔效果
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
- 地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
- 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
創新的薄片技術
- 由於薄片，蒸汽均勻地分佈在清潔表面和微纖維地板布上。
柔性噴嘴接頭
- 無論使用者的身高如何，都符合人體工程學且有效清潔。
- 非常適合到達家具底下。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|包括包裝的重量 (kg)
|0.9
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面