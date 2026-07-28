從手持蒸汽清潔機轉變為拖把僅需幾秒鐘：專為 SC 1 Multi 設計的便捷地面清潔套件 EasyFix Large 可以輕鬆實現。只需使用魔術貼系統將大型通用地板布固定在 EasyFix Large 地板噴嘴上，然後將噴嘴連接到 SC 1 Multi 的兩根延長管（每根 0.5 米）上，即可立即開始徹底清潔堅硬地板。通用地板布的特殊環形結構確保了特別良好的污垢收集效果。高度透氣的蒸汽透過性使得在角落和邊緣的清潔效果卓越且衛生。地面清潔套件 EasyFix Large 是 SC 1 Multi & Up 的標準配置之一。