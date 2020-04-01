Kärcher 蒸氣清洗機對抗新冠病毒

殺滅高達99.999％的新冠病毒 *和細菌。**

Kärcher德國高潔 SC/SG(V)高壓高溫蒸氣清洗機在獨立實驗室中測試。結果：如果使用正確，蒸氣機可以從硬表面清除高達99.999％的包膜病毒*，例如冠狀病毒或流行性感冒，以及99.99％的家用常見細菌**。由於目前主要將消毒劑保留給醫療門診和公眾設施，因此蒸氣清洗機可以為一般衛生做出重要貢獻，無論是在私人家庭還是在商業和工業用途中。

諸如冠狀病毒SARS-CoV-2之類的包膜病毒可以在高溫下中和。由於病毒不是細菌或活生物體，因此專家還談到消滅病毒。在實驗室中，代表包膜病毒的認證測試病毒（改良牛痘-安卡拉病毒）分佈在硬質表面上。然後使用高壓高溫蒸清洗機的手持刷和適當的超細纖維刷布清潔該區域。結果說明，在最大蒸氣壓力下，在一個區域上清潔時間為30秒，可以顯著減少多達99.999％的病毒。

* 測試使用Kärcher蒸氣清洗機以最強蒸氣壓力定點清潔30秒，並直接接觸一般家庭硬質表面，可清除99.999％的包膜病毒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）。

**使用Kärcher蒸氣清洗機進行徹底清潔時，並使用最大的蒸氣程度 (速度為30 cm / s)，直接接觸一般家庭堅硬的光滑表面，細菌殺菌率可達99.99％。（測試細菌：海氏腸球菌）