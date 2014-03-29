亮點聚焦

與標准的過濾袋真空吸塵機不同，新開發的DS 5.800水過濾器利用水的自然力工作。由於具有大吸力，過濾器中的水將會高速旋轉。這種旋轉水柱能夠高效地過濾出任何吸入的灰塵並立即將其混入水槽。結果是空氣新鮮干淨，從而保護過敏症患者。因為真空吸塵機有一個水過濾器，所以不再需要可繁殖過敏原的過濾袋，微量的廢棄物可在使用后隨水簡單地放出。另一個優點是在排空真空吸塵機時過敏患者不會受到灰塵漫天亂飛的傷害。