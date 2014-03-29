水過濾式除蹣吸塵機
對於每個想要最大程度的清潔和新鮮空氣的人，Kärcher都可以提供額外的新鮮度：帶有濾水器的真空吸塵機可確保地板清潔，空氣更新鮮，空氣更清潔，從而使室內空氣更加舒適。
亮點聚焦
與標准的過濾袋真空吸塵機不同，新開發的DS 5.800水過濾器利用水的自然力工作。由於具有大吸力，過濾器中的水將會高速旋轉。這種旋轉水柱能夠高效地過濾出任何吸入的灰塵並立即將其混入水槽。結果是空氣新鮮干淨，從而保護過敏症患者。因為真空吸塵機有一個水過濾器，所以不再需要可繁殖過敏原的過濾袋，微量的廢棄物可在使用后隨水簡單地放出。另一個優點是在排空真空吸塵機時過敏患者不會受到灰塵漫天亂飛的傷害。
純粹的吸塵樂趣
帶有水過濾器的DS 5.800真空吸塵機還展示了一個高效的令人信服的案例：它現代化的水過濾技術意味著DS真空吸塵機可保持強大吸力，並且用戶不再需要購買昂貴的過濾袋。它可提供最大的吸力並具有最小的功耗，因此可節約很多錢。
久經証明的優勢，讓真空吸塵更舒適：
- 清潔簡單
- 易於使用
- HEPA 12 過濾器(EN1822:1998)
- 設備上帶有方便的內置附件存儲裝置
- 人體工程學設計的手柄
- 兩種停放位置，可水平或豎直存儲
- 4個腳輪，易於轉向操作
- 可調節伸縮式真空管
清潔地面 - 新鮮空氣
多級過濾系統確保可以吸取小至0.3 µm或更大粒度的灰塵，讓排放的空氣干淨度達到99.99%。
- 透明的水過濾器提供了核心的過濾功能
- 可洗的耐久中間介質過濾器可從壓縮濕空氣中過濾微小的空氣傳播顆粒。
- HEPA高性能過濾器可以捕捉導致過敏的花粉、真菌孢子、細菌和灰塵虫便。
純真空動力
與標准的過濾袋真空吸塵機不同，DS 5.800水過濾器利用水的自然力工作。
在超高速狀態下，過濾器中的水將會形成漩渦。這種旋轉水柱能夠高效地過濾出任何吸入的灰塵並立即將其混入水槽。
結果：排放空氣非常新鮮和干淨，甚至不會對過敏患者造成任何影響。這是因為該設備不使用過濾袋，而過濾袋通常是滋生過敏原的溫床，您可以在使用之后放空水槽，從而非常簡單地除去灰塵虫便。
另一個優點是在排空真空吸塵機時過敏患者不會受到灰塵漫天亂飛的傷害。