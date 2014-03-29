WPD 100飲水機

Wasserspender WPD 100

節能模式

節能模式應始終處於活動狀態。

  • WPD 100的運行時間可獨立設置。
  • 如果設備數日不使用，例如在周末或夜間，它隻會消耗很少的能源 (< 1 瓦)。
  • 這可以節約很多能源。
Power Save

清洗通風縫

飲水機后側的通風縫應定期清洗。
這可以確保飲水機的所有部件能夠擁有最佳的功能，
並防止某些部件出現不必要的過熱現象。
當處於最佳通風狀態時，WPD飲水機的能效最高。
這可以幫助節約能源

RM

可重復使用的飲水杯

通過可重復使用的飲水杯替代一次性水杯達到保護環境的目的。

  • Karcher提供隻採用塑料共聚酯制造的水瓶，沒有對健康有害的雙酚基丙烷。這意味著您可以暢享淨水而不會受到增塑劑的傷害。
  • 玻璃水瓶特別適用於辦公環境。
  • Eva Solo玻璃水瓶理想適用於會議使用。
Gefaesse

使用CO2氣瓶

  • 對於提供蘇打水的飲水機，應當使用最大規格的CO2氣瓶(10 kg)。這具有以下優點：
  • 不需要頻繁更換CO2氣瓶
  • 可以避免不必要的運輸
  • WPD飲水機連續使用更長時間而不會被更換CO2氣瓶中斷。
  • 沒有不必要的維護工作。
CO2 Flaschen

產品碳足跡

  • 我們每次使用能源都會留下CO2足跡，我們稱之為“產品碳足跡” (PCF)。
  • 使用Karcher WPD 100飲水機，您將對環境保護作出重要貢獻。
  • 它不存在制造、運輸和清洗水瓶和灌裝水瓶的能源消耗。
  • 因此，也不會存在由此導致的 CO2排放。
  • 為了更好地對比，這裡提供一組對比數據，WPD 100飲水機的產品碳足跡隻有同規格水冷器的六分之一，並且小於同規格瓶式自動販賣機的十分之一。
Footprint

節能模式

節能模式應始終處於活動狀態。

  • WPD 100的運行時間可獨立設置。
  • 如果設備數日不使用，例如在周末或夜間，它隻會消耗很少的能源 (< 1 瓦)。
  • 這可以節約很多能源。
Power Save

產品碳足跡

  • 我們每次使用能源都會留下CO2足跡，我們稱之為“產品碳足跡” (PCF)。
  • 使用Karcher WPD 100飲水機，您將對環境保護作出重要貢獻。
  • 它不存在制造、運輸和清洗水瓶和灌裝水瓶的能源消耗。
  • 因此，也不會存在由此導致的 CO2排放。
  • 為了更好地對比，這裡提供一組對比數據，WPD 100飲水機的產品碳足跡隻有同規格水冷器的六分之一，並且小於同規格瓶式自動販賣機的十分之一。
Product Carbon Footprint

可重復使用的飲水杯

通過可重復使用的飲水杯替代一次性水杯達到保護環境的目的。

  • Karcher提供隻採用塑料共聚酯制造的水瓶，沒有對健康有害的雙酚基丙烷。這意味著您可以暢享淨水而不會受到增塑劑的傷害。
  • 玻璃水瓶特別適用於辦公環境。
  • Eva Solo玻璃水瓶理想適用於會議使用。
Gefaesse

清洗通風縫

飲水機后側的通風縫應定期清洗。

這可以確保飲水機的所有部件能夠擁有最佳的功能，
並防止某些部件出現不必要的過熱現象。
當處於最佳通風狀態時，WPD飲水機的能效最高。
這可以幫助節約能源

RM

使用CO2氣瓶

對於提供蘇打水的飲水機，應當使用最大規格的CO2氣瓶(10 kg)。這具有以下優點：

  • 不需要頻繁更換CO2氣瓶
  • 可以避免不必要的運輸
  • WPD飲水機連續使用更長時間而不會被更換CO2氣瓶中斷。
  • 沒有不必要的維護工作。
WPD100 Application