WPD 100飲水機
節能模式
節能模式應始終處於活動狀態。
- WPD 100的運行時間可獨立設置。
- 如果設備數日不使用，例如在周末或夜間，它隻會消耗很少的能源 (< 1 瓦)。
- 這可以節約很多能源。
清洗通風縫
飲水機后側的通風縫應定期清洗。
這可以確保飲水機的所有部件能夠擁有最佳的功能，
並防止某些部件出現不必要的過熱現象。
當處於最佳通風狀態時，WPD飲水機的能效最高。
這可以幫助節約能源
可重復使用的飲水杯
通過可重復使用的飲水杯替代一次性水杯達到保護環境的目的。
- Karcher提供隻採用塑料共聚酯制造的水瓶，沒有對健康有害的雙酚基丙烷。這意味著您可以暢享淨水而不會受到增塑劑的傷害。
- 玻璃水瓶特別適用於辦公環境。
- Eva Solo玻璃水瓶理想適用於會議使用。
使用CO2氣瓶
- 對於提供蘇打水的飲水機，應當使用最大規格的CO2氣瓶(10 kg)。這具有以下優點：
- 不需要頻繁更換CO2氣瓶
- 可以避免不必要的運輸
- WPD飲水機連續使用更長時間而不會被更換CO2氣瓶中斷。
- 沒有不必要的維護工作。
產品碳足跡
- 我們每次使用能源都會留下CO2足跡，我們稱之為“產品碳足跡” (PCF)。
- 使用Karcher WPD 100飲水機，您將對環境保護作出重要貢獻。
- 它不存在制造、運輸和清洗水瓶和灌裝水瓶的能源消耗。
- 因此，也不會存在由此導致的 CO2排放。
- 為了更好地對比，這裡提供一組對比數據，WPD 100飲水機的產品碳足跡隻有同規格水冷器的六分之一，並且小於同規格瓶式自動販賣機的十分之一。
節能模式
節能模式應始終處於活動狀態。
- WPD 100的運行時間可獨立設置。
- 如果設備數日不使用，例如在周末或夜間，它隻會消耗很少的能源 (< 1 瓦)。
- 這可以節約很多能源。
產品碳足跡
- 我們每次使用能源都會留下CO2足跡，我們稱之為“產品碳足跡” (PCF)。
- 使用Karcher WPD 100飲水機，您將對環境保護作出重要貢獻。
- 它不存在制造、運輸和清洗水瓶和灌裝水瓶的能源消耗。
- 因此，也不會存在由此導致的 CO2排放。
- 為了更好地對比，這裡提供一組對比數據，WPD 100飲水機的產品碳足跡隻有同規格水冷器的六分之一，並且小於同規格瓶式自動販賣機的十分之一。
可重復使用的飲水杯
通過可重復使用的飲水杯替代一次性水杯達到保護環境的目的。
- Karcher提供隻採用塑料共聚酯制造的水瓶，沒有對健康有害的雙酚基丙烷。這意味著您可以暢享淨水而不會受到增塑劑的傷害。
- 玻璃水瓶特別適用於辦公環境。
- Eva Solo玻璃水瓶理想適用於會議使用。
清洗通風縫
飲水機后側的通風縫應定期清洗。
這可以確保飲水機的所有部件能夠擁有最佳的功能，
並防止某些部件出現不必要的過熱現象。
當處於最佳通風狀態時，WPD飲水機的能效最高。
這可以幫助節約能源
使用CO2氣瓶
對於提供蘇打水的飲水機，應當使用最大規格的CO2氣瓶(10 kg)。這具有以下優點：
- 不需要頻繁更換CO2氣瓶
- 可以避免不必要的運輸
- WPD飲水機連續使用更長時間而不會被更換CO2氣瓶中斷。
- 沒有不必要的維護工作。