Фильтр HEPA 13

Фильтр HEPA 13 задерживает 99,99 % частиц пыли размером болеее 0,3 мкм и выпускаюет наружу только чистый воздух. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов, бактерий и остатков пылевых клещей.

Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher с аквафильтром (DS)
Надежная фильтрация аллергенной пыльцы, спор грибов, бактерии и остатков пылевых клещей
Быстрая и легкая замена
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,136
Вес (с упаковкой) (кг) 0,175
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 165 x 111 x 55
Совместимая техника