Фильтр защиты электродвигателя для пылесоса с аквафильтром
Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.
Моющийся промежуточный фильтр задерживает мельчайшие частицы, такие как частицы пыли и аллергенов, содержащихся во влажном воздухе и защищает фильтр пылесоса от попадания воды. Фильтр хорошо промывается под проточной водой. Потом просто оставьте сушиться на радиаторе.
Особенности и преимущества
Можно мыть
- Можно использовать повторно
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,091
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,151
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|195 x 97 x 34