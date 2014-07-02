Фильтр защиты электродвигателя для пылесоса с аквафильтром

Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.

Моющийся промежуточный фильтр задерживает мельчайшие частицы, такие как частицы пыли и аллергенов, содержащихся во влажном воздухе и защищает фильтр пылесоса от попадания воды. Фильтр хорошо промывается под проточной водой. Потом просто оставьте сушиться на радиаторе.

Особенности и преимущества
Можно мыть
  • Можно использовать повторно
Спецификации

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,091
Вес (с упаковкой) (кг) 0,151
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 195 x 97 x 34
Совместимая техника