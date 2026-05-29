Комплект фильтров для воздухоочистителя AF 30

Высокая пропускная способность в сочетании с эффективностью: комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 30, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.

Комплект фильтров H13 с высокой долей активированного угля и антибактериальным покрытием надежно очищает воздух от содержащихся в нем вредных примесей. Эффективность фильтрации составляет 99,95 % для частиц диаметром 0,3 мкм. Фильтры задерживают пыль (в т. ч. тонкую), аэрозольные частицы и микроорганизмы, включая вирусы. Кроме того, антибактериальное покрытие материала фильтра уничтожает микроорганизмы, а слой активированного угля устраняет запахи и задерживает пары химикатов, летучие органические соединения и прочие вредные вещества.

Особенности и преимущества
Фильтр H13
  • Фильтр H13 для надежного задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
  • Эффективность фильтрации 99,95 %.
Доля активированного угля
  • Для связывания запахов и паров химических веществ.
Спецификации

Технические характеристики

Единица упаковки (шт.) 2
Вес (кг) 0,904
Вес (с упаковкой) (кг) 1,039
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 357 x 178 x 80

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Совместимая техника
Области применения
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях