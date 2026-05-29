Комплект одноразовых салфеток EasyFix Mini﻿

﻿15 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix Mini, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки.

Комплект из 15 инновационных одноразовых салфеток EasyFix Mini﻿, изготовленных из высококачественного, хорошо впитывающего влагу материала, позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку. Одноразовая салфетка, эффективно отделяющая и поглощающая грязь, обеспечивает тщательную и гигиеничную очистку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, в т. ч. в углах и вплотную к стенам. При помощи липучки она быстро и легко закрепляется на насадке для пола EasyFix Mini – для этого надо просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. После уборки загрязненная одноразовая салфетка просто выбрасывается в мусор, что исключает затраты времени и сил на стирку.

Особенности и преимущества
Чистая ткань всегда наготове
  • Для блестящих результатов очистки.
Просто и гигиенично без необходимости стирки
  • Одноразовая салфетка освобождает вас от утомительных и трудоемких усилий по стирке грязной ткани.
Удобная система застежка-липучка
  • Простое и быстрое крепление ткани благодаря желтым полоскам с удобной системой застежек-липучек.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Одноразовая салфетка покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественный и ультра-абсорбирующий материал
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Особенно подходит для небольших помещений и труднодоступных мест
  • Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,105
Вес (с упаковкой) (кг) 0,195
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 270 x 118 x 3
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)