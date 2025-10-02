Пароочиститель SC 3 EasyFix Premium

Всего 30 секунд на разогрев и никаких перерывов в работе - пароочиститель SC 3 EasyFix Premium с насадкой для ковров, постоянной возможностью долива воды в бак, картриджем для защиты от накипи, насадкой для уборки пола EasyFix и другими аксессуарами.

Долго ждать не придется: пароочиститель SC 3 EasyFix Premium, разогревающийся за 30 секунд, позволяет практически сразу приступить к уборке. Экономии времени способствуют также бачок для дозаправки водой без отключения аппарата и картридж для защиты от накипи, исключающий необходимость ее периодического удаления. Пароочиститель SC 3 EasyFix Premium обеспечивает тщательную очистку любых твердых поверхностей (в частности керамической плитки, варочных панелей, вытяжек и даже узких щелей и стыков) без применения химических чистящих средств. При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Микроволоконная салфетка легко фиксируется на ней при помощи липучки и после уборки снимается без контакта с грязью. Расширенная комплектация аппарата SC 3 EasyFix Premium обеспечивает целенаправленное решение самых разнообразных задач чистки: например, накладка для освежения ковров позволяет легко освежать ковровые напольные покрытия. При этом 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности. Конструкция аппарата предусматривает хранение принадлежностей на его корпусе и закрепление на нем насадки для пола на время перерывов в работе.

Особенности и преимущества
Быстрый нагрев
Быстрый нагрев
Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Пароочиститель SC 3 EasyFix Premium: Работа без перерывов и защита от накипи
Работа без перерывов и защита от накипи
Воду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
  • Накладка для чистки ковров позволяет удобно освежать текстильные напольные покрытия
Салфетки для пола и ручной насадки из микрофибры
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
  • Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1900
Макс. давление пара (бар) макс. 3,5
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 1
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,1
Вес (с упаковкой) (кг) 5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 360 x 236 x 253

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Описание комплектации

  • Салфетка для пола из микроволокна: 2 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Антинакипин (картридж): 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1  
  • Круглая щетка, большая
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
  • Насадка для очистки ковров

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: наполняемый без перерыва в работе
  • Паровой шланг с пистолетом: 2 м
  • Интегрированный выключатель
Области применения
  • Освежить ковровые покрытия
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности