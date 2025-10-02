Пароочиститель SC 3 EasyFix Premium
Всего 30 секунд на разогрев и никаких перерывов в работе - пароочиститель SC 3 EasyFix Premium с насадкой для ковров, постоянной возможностью долива воды в бак, картриджем для защиты от накипи, насадкой для уборки пола EasyFix и другими аксессуарами.
Долго ждать не придется: пароочиститель SC 3 EasyFix Premium, разогревающийся за 30 секунд, позволяет практически сразу приступить к уборке. Экономии времени способствуют также бачок для дозаправки водой без отключения аппарата и картридж для защиты от накипи, исключающий необходимость ее периодического удаления. Пароочиститель SC 3 EasyFix Premium обеспечивает тщательную очистку любых твердых поверхностей (в частности керамической плитки, варочных панелей, вытяжек и даже узких щелей и стыков) без применения химических чистящих средств. При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Микроволоконная салфетка легко фиксируется на ней при помощи липучки и после уборки снимается без контакта с грязью. Расширенная комплектация аппарата SC 3 EasyFix Premium обеспечивает целенаправленное решение самых разнообразных задач чистки: например, накладка для освежения ковров позволяет легко освежать ковровые напольные покрытия. При этом 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности. Конструкция аппарата предусматривает хранение принадлежностей на его корпусе и закрепление на нем насадки для пола на время перерывов в работе.
Особенности и преимущества
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипиВоду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
- Накладка для чистки ковров позволяет удобно освежать текстильные напольные покрытия
Салфетки для пола и ручной насадки из микрофибры
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1900
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Описание комплектации
- Салфетка для пола из микроволокна: 2 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1
- Круглая щетка, большая
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
- Насадка для очистки ковров
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2 м
- Интегрированный выключатель
Области применения
- Освежить ковровые покрытия
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели