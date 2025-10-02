Долго ждать не придется: пароочиститель SC 3 EasyFix Premium, разогревающийся за 30 секунд, позволяет практически сразу приступить к уборке. Экономии времени способствуют также бачок для дозаправки водой без отключения аппарата и картридж для защиты от накипи, исключающий необходимость ее периодического удаления. Пароочиститель SC 3 EasyFix Premium обеспечивает тщательную очистку любых твердых поверхностей (в частности керамической плитки, варочных панелей, вытяжек и даже узких щелей и стыков) без применения химических чистящих средств. При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Микроволоконная салфетка легко фиксируется на ней при помощи липучки и после уборки снимается без контакта с грязью. Расширенная комплектация аппарата SC 3 EasyFix Premium обеспечивает целенаправленное решение самых разнообразных задач чистки: например, накладка для освежения ковров позволяет легко освежать ковровые напольные покрытия. При этом 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности. Конструкция аппарата предусматривает хранение принадлежностей на его корпусе и закрепление на нем насадки для пола на время перерывов в работе.