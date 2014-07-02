Насадка для матрасов

Специальная насадка для матрасов для гигиенической уборки пылесосом кровати, матрасов, подушки и углублений вокруг кровати. Тщательная очистка важна и вокруг кровати, так как пыль оседает на текстильных поверхностей и может вызвать аллергию. Практичная щелевая насадка удаляет пыль и достает до труднодоступных углов. У клещей и пыли нет ни единого шанса.

Особенности и преимущества
Насадка соответствует форме матрасов
  • Тщательно удаляет грязь с матрасов лучше, чем обычные инструменты
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,052
Вес (с упаковкой) (кг) 0,079
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 170 x 103 x 40
