Насадка для матрасов
Специальная насадка для матрасов для гигиенической уборки пылесосом кровати, матрасов, подушки и углублений вокруг кровати. Тщательная очистка важна и вокруг кровати, так как пыль оседает на текстильных поверхностей и может вызвать аллергию. Практичная щелевая насадка удаляет пыль и достает до труднодоступных углов. У клещей и пыли нет ни единого шанса.
Особенности и преимущества
Насадка соответствует форме матрасов
- Тщательно удаляет грязь с матрасов лучше, чем обычные инструменты
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,052
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,079
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|170 x 103 x 40
Области применения
- Матрасы