Пылесос VC 3 Plus

Желтый пылесос VC 3 Plus - мультициклонный пылесос без фильтрующего мешка является мощным и экономичным. С прозрачным контейнером для мусора эффективность уборки можно увидеть с первого взгляда.

Как и во всех продуктах Kärcher, пылесос VC 3 Plus без мешков обладает исключительной функциональностью. Благодаря своему элегантному дизайну и компактному размеру желтый VC 3 Plus идеально вписывается в современный интерьер. Прост в использовании, он подходит как для молодых, так и для пожилых людей. Высокоэффективный мультициклонный пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, а благодаря моющемуся контейнеру для сбора мусора он экономит семейный бюджет: вам больше не нужны фильтр-мешки. Прозрачный контейнер для пыли позволяет сразу увидеть эффективность уборки. Фильтр HEPA 12 обеспечивает чрезвычайно чистый воздух на выходе пылесоса. Более того, низкий уровень шума делает его чрезвычайно удобным в применении. С помощью пылесоса Kärcher VC 3 Plus можно очистить как полы и ковры, так и труднодоступные места.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 3 Plus: Мультициклонная технология
Мультициклонная технология
Не теряет силу всасывания Экономит ваши деньги, так как не используются фильтр-мешки. Контейнер для мусора легко промыть обычной водой.
Пылесос VC 3 Plus: Фильтр HEPA 12
Фильтр HEPA 12
Позволяет собирать 99,5 % мусора и частиц пыли. Заботится о Вашем здоровье. Улучшает домашнюю обстановку.
Пылесос VC 3 Plus: Низкий уровень шума
Низкий уровень шума
Не нарушает повседневную жизнь. Удобный в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 1100
Рабочий радиус (м) 7,5
Емкость контейнера для мусора (л) 0,9
Уровень шума (дБ(А)) 78
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,46
Вес (с упаковкой) (кг) 7,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 269 x 334

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковровое покрытие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности