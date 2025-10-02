Пылесос VC 3 Plus
Желтый пылесос VC 3 Plus - мультициклонный пылесос без фильтрующего мешка является мощным и экономичным. С прозрачным контейнером для мусора эффективность уборки можно увидеть с первого взгляда.
Как и во всех продуктах Kärcher, пылесос VC 3 Plus без мешков обладает исключительной функциональностью. Благодаря своему элегантному дизайну и компактному размеру желтый VC 3 Plus идеально вписывается в современный интерьер. Прост в использовании, он подходит как для молодых, так и для пожилых людей. Высокоэффективный мультициклонный пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, а благодаря моющемуся контейнеру для сбора мусора он экономит семейный бюджет: вам больше не нужны фильтр-мешки. Прозрачный контейнер для пыли позволяет сразу увидеть эффективность уборки. Фильтр HEPA 12 обеспечивает чрезвычайно чистый воздух на выходе пылесоса. Более того, низкий уровень шума делает его чрезвычайно удобным в применении. С помощью пылесоса Kärcher VC 3 Plus можно очистить как полы и ковры, так и труднодоступные места.
Особенности и преимущества
Мультициклонная технологияНе теряет силу всасывания Экономит ваши деньги, так как не используются фильтр-мешки. Контейнер для мусора легко промыть обычной водой.
Фильтр HEPA 12Позволяет собирать 99,5 % мусора и частиц пыли. Заботится о Вашем здоровье. Улучшает домашнюю обстановку.
Низкий уровень шумаНе нарушает повседневную жизнь. Удобный в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Рабочий радиус (м)
|7,5
|Емкость контейнера для мусора (л)
|0,9
|Уровень шума (дБ(А))
|78
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,46
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковровое покрытие
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)