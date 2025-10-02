Как и во всех продуктах Kärcher, пылесос VC 3 Plus без мешков обладает исключительной функциональностью. Благодаря своему элегантному дизайну и компактному размеру желтый VC 3 Plus идеально вписывается в современный интерьер. Прост в использовании, он подходит как для молодых, так и для пожилых людей. Высокоэффективный мультициклонный пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, а благодаря моющемуся контейнеру для сбора мусора он экономит семейный бюджет: вам больше не нужны фильтр-мешки. Прозрачный контейнер для пыли позволяет сразу увидеть эффективность уборки. Фильтр HEPA 12 обеспечивает чрезвычайно чистый воздух на выходе пылесоса. Более того, низкий уровень шума делает его чрезвычайно удобным в применении. С помощью пылесоса Kärcher VC 3 Plus можно очистить как полы и ковры, так и труднодоступные места.