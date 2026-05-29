Насадка для мытья окон

Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя

Бережная но тщательная уборка ровных стеклянных поверхностей с использованием пароочистителей. Теперь помыть зеркало или окно можно с помощью пароочистителя и этого аксессуара.

Особенности и преимущества
Высококачественная стяжка
  • Тщательное удаление со стекол или зеркал влаги и отделенной грязи без образования полос и разводов.
Отверстия для подачи пара на насадке
  • Равномерная обработка стекла паром способствует оптимальному удалению загрязнений.
Компактная и легкая конструкция
  • Исключительная простота в обращении для легкой и тщательной уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,084
Вес (с упаковкой) (кг) 0,164
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 255 x 43 x 130
Совместимая техника
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
Принадлежности