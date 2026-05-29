Насадка для мытья окон
Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя
Бережная но тщательная уборка ровных стеклянных поверхностей с использованием пароочистителей. Теперь помыть зеркало или окно можно с помощью пароочистителя и этого аксессуара.
Особенности и преимущества
Высококачественная стяжка
- Тщательное удаление со стекол или зеркал влаги и отделенной грязи без образования полос и разводов.
Отверстия для подачи пара на насадке
- Равномерная обработка стекла паром способствует оптимальному удалению загрязнений.
Компактная и легкая конструкция
- Исключительная простота в обращении для легкой и тщательной уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,084
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,164
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 43 x 130
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности