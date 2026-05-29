Насадка для пола EasyFix Mini в комплекте

Комплект включает насадку для пола EasyFix Mini с удобной системой крепления салфетки застежкой-липучкой, обеспечивающей замену салфеток без контакта с грязью, и подходящую микроволоконную салфетку для пола. Рекомендуется использовать для узких и труднодоступных мест.

Новая насадка для пола EasyFix Mini обеспечена застежкой-липучкой, что позволяет закреплять микроволоконные салфетки, не наклоняясь к полу - достаточно просто прижать насадку к салфетке. После окончания работы салфетка удаляется без контакта с грязью - надо только наступить на ее язычок и поднять насадку. Так же легко закрепляется на насадке для пола EasyFix и снимается с нее накладка для чистки ковров, которая позволяет удобно освежать текстильные напольные покрытия. Кроме того, все пароочистители комплектуются теперь салфетками из высококачественного микроволокна, что дополнительно облегчает выполнение работ.

Особенности и преимущества
Удобная система застежка-липучка
  • Просто прижмите салфетку для чистки пола к насадке EasyFix, чтобы прикрепить ее.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Язычок на салфетке для мытья пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Инновационные ламели на насадке
  • Благодаря ламелям, пар распределяется равномерно по поверхности чистки и по салфетке из микроволокна.
Гибкое и подвижное соединение насадки
  • Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
  • Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Особенно подходит для небольших помещений и труднодоступных мест
  • Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,218
Вес (с упаковкой) (кг) 0,333
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 243 x 101 x 96
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)