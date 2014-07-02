Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35
Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.
Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|300
|Цвет
|Черный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,321
|Размеры (Д × Ш × В) ( )
|300 x 150 x 80
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