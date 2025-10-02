Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te L с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.

Ежедневная тяжелая работа на строительных объектах и в мастерских формирует высокие запросы среди мастеров применительно к оборудованию. Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te L соответствует всем этим требованием в наивысшей степени. Этот компактный эксперт по сбору мелкой пыли с устойчивым 30-литровым контейнером и прочными металическими колесами и отбойниками, а также автоматической системой очистки фильтра Tact, гарантирует непрерывное всасывание больших объемов мельчайших частиц в самых тяжелых условиях. Плоский складчатый фильтр из полиэстера PES, который устойчив к воздействию влаги, также обеспечивает свободную от пыли рабочую зону. Мастера и другие пользователи оценят простоты использования и выбора режимов работы благодаря новому поворотному выключателю с плавной регулировкой мощности. Аппарат также оснащен новыми модернизированными аксессуарами, которые могут удобно храниться в специальных отсеках. Работа с электроинструментом возможна благодаря электрической розетке с автоматическим включением/выключением.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L: Автоматическая система очистки фильтра Tact
Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации. Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов. Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L: Муфта для подключения электроинструмента
Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании. В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подсоса воздуха. Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L: Розетка с автоматическим выключателем.
Электроинструмент легко подключается к пылесосу. Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения. Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Интегрированный отсек для хранения асессуаров
  • Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,5
Вес (с упаковкой) (кг) 18
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 370 x 580

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Оснащение

  • Функция автоматического отключения при максимальном наполнении пылесборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая подготовка
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: I
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности