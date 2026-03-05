Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 145 для аппаратов K 5 (Premium ) FC Plus и Smart Control
Универсальное решение от Kärcher: струйная трубка Multi «3 в 1» для минимоек K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus и K 5 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).
Вид струи теперь можно менять, не заменяя для этого струйную трубку: трубка Multi «3 в 1» позволяет легко переключаться между плавно регулируемой веерной струей высокого давления, роторной струей и струей для нанесения чистящего средства. Для этого достаточно простого поворота трубки, а подходящее давление быстро и легко устанавливается при помощи кнопок на пистолете. Универсальная струйная трубка Multi «3 в 1» подходит к аппаратам высокого давления Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus и K 5 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).
Особенности и преимущества
Полный контроль в обеих руках
- Плавная регулировка давления при помощи интеллектуального пистолета.
Замена трубки без усилий
- Просто поверните струйную трубку для того, чтобы выбрать правый режим
Три типа распыления в одной трубке
- Подача чистящего средства, вращающаяся форсунка и плавно регулируемая плоская струя высокого давления - для безупречной работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,472
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,56
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|445 x 63 x 63
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди