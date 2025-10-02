Минимойка высокого давления K 5 Premium Smart Control

K5 Premium Smart Control оснащен Bluetooth, что позволяет использовать приложение Karcher Home&Garden и регулировать мощность со смартфона. Режим Boost для удаления сверсложных загрязнений. Аппарат оснащён пистолетом G 180 Q Smart control с ЖК-дисплеем и насадкой 3-в-1 MultiJet, а также барабаном для сматывания шланга.

Благодаря Bluetooth-соединению аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control *EU можно подключить к приложению Karcher Home & Garden. Данная опция позволяет пользоваться Karcher- помощником, и подбирать более эффективный метод очистки для каждого вида загрязнений. Подключив минимойку к приложению, вы можете узнать важные советы и рекомендации, хитрости и секреты по очистке различных поверхностей. Режим Boost позволяет увеличить давление и удалить сверхсложные загрязнения. Пистолет G 180Q Smart control оснащен ЖК-дисплеем и насадкой 3-в-1 MultiJet. Давление можно регулировать непосредственно на пистолете, либо подключив приложение воспользоваться подсказками и хитростями очистки той или иной поверхности. Данный аппарат высокого давления оснащен функцией сматывания шланга, для более комфортного использования и хранения. Система Plug'n' Clean позволяет использовать химию для аппаратов высокого давления без потерь, а телескопическая рукоятка из высококачественного алюминия комфортабельна при совершении работ.

Особенности и преимущества
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
  • С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
  • Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
  • Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Boost режим для удаления сверсложных загрязнений
  • Турборежим Boost увеличивает ударное давление и сокращает время уборки
  • Мощнейшая точечная очистка и удаление сложных, налипших загрязнений
Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi Jet 3-в-1
  • Пистолет Smart Control с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками + - для плавной регулировки давления и дозировки моющего средства
  • С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач
  • Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
  • Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
  • Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
  • Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,92
Вес (с упаковкой) (кг) 17,149
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 414 x 306 x 588

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
  • Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Мотор с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
  • Подключение через Bluetooth
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Минимойка высокого давления K 5 Premium Smart Control
Минимойка высокого давления K 5 Premium Smart Control
Минимойка высокого давления K 5 Premium Smart Control

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
Чистящее средство