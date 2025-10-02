Минимойка высокого давления K 5 Premium Smart Control
K5 Premium Smart Control оснащен Bluetooth, что позволяет использовать приложение Karcher Home&Garden и регулировать мощность со смартфона. Режим Boost для удаления сверсложных загрязнений. Аппарат оснащён пистолетом G 180 Q Smart control с ЖК-дисплеем и насадкой 3-в-1 MultiJet, а также барабаном для сматывания шланга.
Благодаря Bluetooth-соединению аппарат высокого давления K 5 Premium Smart Control *EU можно подключить к приложению Karcher Home & Garden. Данная опция позволяет пользоваться Karcher- помощником, и подбирать более эффективный метод очистки для каждого вида загрязнений. Подключив минимойку к приложению, вы можете узнать важные советы и рекомендации, хитрости и секреты по очистке различных поверхностей. Режим Boost позволяет увеличить давление и удалить сверхсложные загрязнения. Пистолет G 180Q Smart control оснащен ЖК-дисплеем и насадкой 3-в-1 MultiJet. Давление можно регулировать непосредственно на пистолете, либо подключив приложение воспользоваться подсказками и хитростями очистки той или иной поверхности. Данный аппарат высокого давления оснащен функцией сматывания шланга, для более комфортного использования и хранения. Система Plug'n' Clean позволяет использовать химию для аппаратов высокого давления без потерь, а телескопическая рукоятка из высококачественного алюминия комфортабельна при совершении работ.
Особенности и преимущества
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Boost режим для удаления сверсложных загрязнений
- Турборежим Boost увеличивает ударное давление и сокращает время уборки
- Мощнейшая точечная очистка и удаление сложных, налипших загрязнений
Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi Jet 3-в-1
- Пистолет Smart Control с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками + - для плавной регулировки давления и дозировки моющего средства
- С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач
- Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
- Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,92
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,149
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|414 x 306 x 588
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
- Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Мотор с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
- Подключение через Bluetooth
- Управление при помощи мобильного приложения
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены