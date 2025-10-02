Выходной фильтр для AD 4 Premium

Выходные фильтры для пылесоса для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium обеспечивают чистый воздух на выходе из пылесоса.

Легко заменяемый полиэфирный выходной фильтр является идеальным дополнением к предлагаемому Kärcher пылесосу для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium, гарантирующим выпуск из него чистого воздуха. В комплект входят 2 таких фильтра. Для сохранения оптимальной эффективности фильтрации рекомендуется заменять выходной фильтр 1 раз в год.

Особенности и преимущества
Принадлежность для пылесоса для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium
Легко заменяется
Из полиэфирного материала
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,005
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 169 x 82 x 2
Совместимая техника
Области применения
  • Для чистого воздуха на выходе