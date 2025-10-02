Пылесос для сбора золы AD 4 Premium (класс энергоэффективности A+ (шкала A+++ до D)) мощностью 600 Ватт и с отдельным выходным фильтром впечатляет высокой мощностью всасывания. Встроенная система очистки фильтра очищает забитый фильтр одним нажатием кнопки, при этом мощность всасывания сразу увеличивается. Удобная конструкция системы фильтрации позволяет быстрое и удобное опорожнение контейнера для мусора без соприкосновения с грязью. Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг обеспечивают максимальную безопасность при сборе золы. Благодаря скошенной трубке на рукоятке всасывающего шланга легко пропылесосить все остатки золы, даже в углах и в труднодоступных местах. Вместе с напольной насадкой для чистки твердых поверхностей и высококачественными хромированными всасывающими трубками, поставляемыми в комплекте поставки, AD 4 Premium можно использовать в качестве полноценного сухого пылесоса.