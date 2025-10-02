Электрошвабра FC 7 Cordless

Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: электрошвабра FC 7 одновременно удаляет любые типичные сухие и влажные загрязнения.

Уборка пылесосом перед влажной уборкой? Теперь в этом нет необходимости: благодаря технологии 4 встречно вращающихся роликовых щеток аккумуляторная электрошвабра FC 7 Cordless легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Аппарат тщательно очищает полы до самых стен, причем режим Boost позволяет устранять стойкую грязь, а специальный фильтр – собирать даже волосы. При этом достигается значительная экономия времени (до 50 % в сравнении с обычными методами уборки)**, а результат уборки на 20 % превосходит обеспечиваемый обычной шваброй*. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 175 м² твердых напольных покрытий (в т. ч. плиточных). Расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток допускают регулировку (предусмотрены 2 режима уборки), а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.

Особенности и преимущества
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
  • Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума всего 59 дБ
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
  • Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
  • Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
  • 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
  • Визуальный и акустический сигнал при опустошении емкости с чистой водой и заполнении емкости с грязной водой.
  • Защита от переполнения: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Базовая станция с функцией очистки
  • Более высокое положение устройства на парковочной станции для простого снятия и сушки роликов.
  • Практичное хранение аксессуаров на станции.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) прим. 175
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение аккумулятора (В) 25
Емкость аккумулятора (Ач) 2,85
Время работы аккумулятора (мин) прим. 45
Время зарядки аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,3
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 310 x 230 x 1210

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

Описание комплектации

  • Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
  • Очищающая парковочная станция
  • Зарядное устройство
  • Щетки

Оснащение

  • Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
  • Система 2 резервуаров
  • Режим самоочистки
Электрошвабра FC 7 Cordless
Электрошвабра FC 7 Cordless
Электрошвабра FC 7 Cordless
Электрошвабра FC 7 Cordless
Электрошвабра FC 7 Cordless
Электрошвабра FC 7 Cordless

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
Принадлежности