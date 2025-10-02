Электрошвабра FC 7 Signature Line
Аппарат для мытья полов (электрошвабра) FC 7 Signature Line со светодиодной подсветкой обеспечивает свежевымытые полы без предварительной уборки пылесосом. В комплект входит 500 мл универсального очистителя и 30 мл средства для чистки камней, а также дополнительный набор валиков для камня.
Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка FC 7 Signature: с первого взгляда можно узнать, что это лучшее устройство в своей категории. Линия FC 7 Signature Line придаст вашему полу настоящий ВАУ-эффект — и вдвое быстрее обычного.** Благодаря технологии с 4 роликами и 2 уровням очистки, а также функции Boost, она удаляет все виды сухих и влажных повседневных загрязнений без предварительной уборки пылесосом. . Встроенная светодиодная подсветка на корпусе аппарата над роликовыми щетками не оставит ни одной пылинки незамеченной, а специальные фильтры обеспечивают хороший сбор волос, шерсти. Наша топ-модель полностью оснащена дополнительными роликами для удаления пятен и грязи на любых полах.
Особенности и преимущества
Преимущества Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Встроенная светодиодная подсветкаДля освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.
Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шагЭкономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
- Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
- 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
- Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
- Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
- Функция очистки аппарата и роликовых щеток.
- Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
- 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
- Визуальный и акустический сигнал при опустошении емкости с чистой водой и заполнении емкости с грязной водой.
- Защита от переполнения: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|прим. 175
|Объем бака для чистой воды (мл)
|400
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|300
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|прим. 2
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Напряжение аккумулятора (В)
|25
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,85
|Время работы аккумулятора (мин)
|прим. 45
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|4
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
Описание комплектации
- Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
- Роликовая щетка для каменных полов: 4 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 500 мл, Средство для уборки каменных полов RM 537, 30 мл
- Очищающая парковочная станция
- Зарядное устройство
- Щетки
Оснащение
- Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
- Система 2 резервуаров
- Встроенная светодиодная подсветка
- Режим самоочистки
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор