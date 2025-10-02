Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка FC 7 Signature: с первого взгляда можно узнать, что это лучшее устройство в своей категории. Линия FC 7 Signature Line придаст вашему полу настоящий ВАУ-эффект — и вдвое быстрее обычного.** Благодаря технологии с 4 роликами и 2 уровням очистки, а также функции Boost, она удаляет все виды сухих и влажных повседневных загрязнений без предварительной уборки пылесосом. . Встроенная светодиодная подсветка на корпусе аппарата над роликовыми щетками не оставит ни одной пылинки незамеченной, а специальные фильтры обеспечивают хороший сбор волос, шерсти. Наша топ-модель полностью оснащена дополнительными роликами для удаления пятен и грязи на любых полах.