Аппарат для мытья полов (электрошвабра) FC 7 Signature Line со светодиодной подсветкой обеспечивает свежевымытые полы без предварительной уборки пылесосом. В комплект входит 500 мл универсального очистителя и 30 мл средства для чистки камней, а также дополнительный набор валиков для камня.

Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка FC 7 Signature: с первого взгляда можно узнать, что это лучшее устройство в своей категории. Линия FC 7 Signature Line придаст вашему полу настоящий ВАУ-эффект — и вдвое быстрее обычного.** Благодаря технологии с 4 роликами и 2 уровням очистки, а также функции Boost, она удаляет все виды сухих и влажных повседневных загрязнений без предварительной уборки пылесосом. . Встроенная светодиодная подсветка на корпусе аппарата над роликовыми щетками не оставит ни одной пылинки незамеченной, а специальные фильтры обеспечивают хороший сбор волос, шерсти. Наша топ-модель полностью оснащена дополнительными роликами для удаления пятен и грязи на любых полах.

Особенности и преимущества
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Для освещения участков пола под мебелью, в темных углах или нишах.
Экономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру. Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
  • Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
  • Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
  • Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.
Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
  • Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
  • Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
  • 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
  • Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
  • Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • Функция очистки аппарата и роликовых щеток.
  • Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
  • 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
  • Визуальный и акустический сигнал при опустошении емкости с чистой водой и заполнении емкости с грязной водой.
  • Защита от переполнения: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) прим. 175
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение аккумулятора (В) 25
Емкость аккумулятора (Ач) 2,85
Время работы аккумулятора (мин) прим. 45
Время зарядки аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,3
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 310 x 230 x 1210

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

Описание комплектации

  • Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
  • Роликовая щетка для каменных полов: 4 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 500 мл, Средство для уборки каменных полов RM 537, 30 мл
  • Очищающая парковочная станция
  • Зарядное устройство
  • Щетки

Оснащение

  • Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
  • Система 2 резервуаров
  • Встроенная светодиодная подсветка
  • Режим самоочистки
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
