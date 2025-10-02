Электрический скребок для льда EDI 4, наконец, положил конец тяжелой задаче - медленной очистке льда требующей значительных усилий. Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок без труда снимает даже толстые слои льда с лобового стекла автомобиля одним движением. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству. Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают как работу так и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.