Электрический скребок для льда EDI 4

Удаляет даже толстые слои льда с автомобильного стекла одним движением: электрический скребок для льда EDI 4 с вращающимся диском и шестью прочными пластиковыми лезвиями.

Электрический скребок для льда EDI 4, наконец, положил конец тяжелой задаче - медленной очистке льда требующей значительных усилий. Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок без труда снимает даже толстые слои льда с лобового стекла автомобиля одним движением. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству. Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают как работу так и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.

Особенности и преимущества
Электрический скребок для льда EDI 4: Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиями
Вращающийся диск с прочными пластиковыми лезвиями
Ударопрочный съемный диск легко снимает даже толстые слои льда.
Электрический скребок для льда EDI 4: Возможно изменение вложения
Возможно изменение вложения
Съемный диск можно быстро и легко заменить без каких-либо инструментов.
Электрический скребок для льда EDI 4: Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений.
Простота эксплуатации
  • Немного нажмите сверху, чтобы заставить диск начать вращаться
Светодиодный индикатор на корпусе аппарата
  • Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.
Защитная крышка в комплекте
  • Для надежного обращения и хранения.
Спецификации

Технические характеристики

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) 15
Время зарядки аккумулятора (ч) 3
диаметр диска (мм) 100
скорость вращения диска (об/мин) 500
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,55
Вес (с упаковкой) (кг) 0,869
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 133 x 124 x 110

Описание комплектации

  • Литий-ионный аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора
  • Защитный колпачок
  • Диск-скребок

Видео

Области применения
  • Ветровое стекло
Принадлежности