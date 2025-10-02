Минимойка высокого давления G 7.180
Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем G 7.180 обеспечивает не зависимую от источника электроэнергии работу там, где нельзя подключиться к розетке. При этом демонстрирует прекрасную производительность.
Максимальная мобильность - без подключения электричества. С аппаратом G 7.180 это возможно. Благодаря мощному бензиновому двигателю аппарат высокого давления не зависим от источников электроэнергии. А новая струйная трубка обеспечивает новый уровень результата уборки. Прочная рама и крупные колеса делают аппарат G 7.180 оптимальным для работы в сложных условиях. Благодаря оптимизированным характеристикам и новым аксессуарам G 7.180 выгодно выделяется в ряду бензиновых аппаратов. G 7.180 является идеальным решением для очистки террас, подъездных дорожек, прицепов, грузовых автомобилей и др.
Особенности и преимущества
Складная рамаG 7.180 удобен в хранении благодаря складной раме.
Новые аксессуарыУсовершенствованные аксессуары обеспечивают мощную и удобную очистку.
Съемный бак для чистящего средстваБлагодаря съемному баку для чистящего средства обеспечивается удобство его наполнения. Бачок удобно чистить.
Крупные колеса
- Благодаря очень большим колесам возможно применение аппарата и на сложной местности.
Автоматический дроссель
- Автоматический дроссель для удобного запуска очистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар/МПа)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Производительность (л/ч)
|590
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Мощность (л.с.)
|макс. 4,7
|Тип привода
|Бензин
|Рабочий объем (см³)
|160
|Цвет
|антрацит
|Вес (с упаковкой) (кг)
|36,5
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|29,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|570 x 500 x 920
Описание комплектации
- Шланг высокого давления: 10 м
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
Области применения
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Лодки
- Дома на колесах
- Очистка дворовых участков и подъездных путей