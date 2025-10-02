Минимойка высокого давления K 2
K 2 от Kärcher — идеальная мойка высокого давления для случайного использования и легкой грязи, например, на велосипедах и/или садовых инструментах, а также уличной мебели.
Мойка высокого давления K 2 с одинарной струйной трубкой и грязевой фрезой с вращающейся точечной струей устраняет грязь с автомобилей, ступенек, садовых инструментов и уличной мебели за считанные минуты. Компактное устройство идеально подходит для всех случайных задач по уборке вокруг вашего дома. Плоская струя на струйной трубке обеспечивает целенаправленное очищение на контурных поверхностях. Вращающаяся струя на грязевой фрезе эффективно удаляет даже самую стойкую грязь. Благодаря низкому весу и практичной встроенной ручке для переноски, K 2 легко транспортировать туда, где она необходима. Система Quick Connect предлагает дополнительное удобство, так как позволяет быстро подключать и отключать четырехметровый шланг высокого давления к устройству и пистолету-распылителю. Все прилагаемые аксессуары можно легко хранить на самом K 2.
Особенности и преимущества
Компактный и легкий аппаратДля компактного хранения Можно переносить одной рукой.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,49
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,076
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|189 x 252 x 445
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Террасы
- Для очистки небольших автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды