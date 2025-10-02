Мойка высокого давления K 2 с одинарной струйной трубкой и грязевой фрезой с вращающейся точечной струей устраняет грязь с автомобилей, ступенек, садовых инструментов и уличной мебели за считанные минуты. Компактное устройство идеально подходит для всех случайных задач по уборке вокруг вашего дома. Плоская струя на струйной трубке обеспечивает целенаправленное очищение на контурных поверхностях. Вращающаяся струя на грязевой фрезе эффективно удаляет даже самую стойкую грязь. Благодаря низкому весу и практичной встроенной ручке для переноски, K 2 легко транспортировать туда, где она необходима. Система Quick Connect предлагает дополнительное удобство, так как позволяет быстро подключать и отключать четырехметровый шланг высокого давления к устройству и пистолету-распылителю. Все прилагаемые аксессуары можно легко хранить на самом K 2.