Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery
Аккумуляторная минимойка идеально подходит для разнообразных применений без подключения к источнику питания. Отлично подходит для широкого спектра применений по всему дому. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Отличные результаты, даже без электричества: аккумуляторная минимойка идеально подходит для многофункциональной уборки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для решения небольших задач по уборке по всему дому. Благодаря максимальному времени работы от аккумулятора 17 минут вы можете выполнять очистку независимо от подключения к электросети. Когда вы убираете, аналоговый дисплей пистолета высокого давления всегда будет показывать вам выбранный режим. Устройство совместимо с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч на аккумуляторной платформе Kärcher 36 В (аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки). Кроме того, всасывающий шланг от Kärcher может быть подсоединен для забора воды из емкостей, если, например, нет подключения к воде. Дополнительные детали включают: две распылительные трубки, шланг для всасывания моющего средства, а также встроенный фильтр для защиты воды от проникновения частиц грязи в насос высокого давления.
Особенности и преимущества
Сменная батарея 36 В Kärcher Battery PowerТехнология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Пистолет высокого давления с индикатором уровня давленияРазличные насадки допускают 3 уровня давления для оптимальной очистки различных поверхностей. Индикатор на пистолете высокого давления позволяет легко контролировать выбранный уровень давления.
Всасывание водыАппарат может эксплуатироваться со всасывающим шлангом от Kärcher, что обеспечивает независимость от водопровода. Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.
Работа с чистящими средствами
- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Давление (бар)
|макс. 110
|Регулировка давления
|Высокое давление
|Производительность (л/ч)
|340
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|14
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,648
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 303 x 629
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Пистолет высокого давления: Пистолет высокого давления G 120 Q, Boost
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Террасы
- Для очистки небольших автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
- Лодки
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Садовые игрушки