Минимойка высокого давления K 2 Classic
Минимойка начального класса K 2 Classic рассчитана на периодическое устранение несильных загрязнений с небольших площадей.
Минимойка K 2 Classic идеально подходит для периодического использования и легких загрязнений. Компактная, легкая и транспортабельная - она очищает велосипеды, садовый инвентарь, садовую мебель и многое другое. После выполнения задачи очистки устройство можно хранить, не занимая много места. Стандартная комплектация K 2 Classic включает в себя пистолет высокого давления, 3 м шланга высокого давления, одноструйную трубку и водяной фильтр для защиты от частиц грязи. Технические характеристики: производительность по площади 20 м2/ч, макс. давление 110 бар макс., расход воды 360 л/ч.
Особенности и преимущества
Хранение аксессуаров на аппаратеУдобное и компактное хранение аксессуаров.
Идеально подобранные аксессуарыБлагодаря разнообразному ассортименту принадлежностей многие задачи по уборке дома теперь легче решать. Применения мобильной мойки может быть расширено за счет использования дополнительных аксессуаров.
Трехпоршневой осевой насосНе требующий технического обслуживания.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар)
|макс. 110
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,324
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,514
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|393 x 171 x 243
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах