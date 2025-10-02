Минимойка высокого давления K 2 Classic

Минимойка начального класса K 2 Classic рассчитана на периодическое устранение несильных загрязнений с небольших площадей.

Минимойка K 2 Classic идеально подходит для периодического использования и легких загрязнений. Компактная, легкая и транспортабельная - она очищает велосипеды, садовый инвентарь, садовую мебель и многое другое. После выполнения задачи очистки устройство можно хранить, не занимая много места. Стандартная комплектация K 2 Classic включает в себя пистолет высокого давления, 3 м шланга высокого давления, одноструйную трубку и водяной фильтр для защиты от частиц грязи. Технические характеристики: производительность по площади 20 м2/ч, макс. давление 110 бар макс., расход воды 360 л/ч.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Classic: Хранение аксессуаров на аппарате
Хранение аксессуаров на аппарате
Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Минимойка высокого давления K 2 Classic: Идеально подобранные аксессуары
Идеально подобранные аксессуары
Благодаря разнообразному ассортименту принадлежностей многие задачи по уборке дома теперь легче решать. Применения мобильной мойки может быть расширено за счет использования дополнительных аксессуаров.
Минимойка высокого давления K 2 Classic: Трехпоршневой осевой насос
Трехпоршневой осевой насос
Не требующий технического обслуживания.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар) макс. 110
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,324
Вес (с упаковкой) (кг) 4,514
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 393 x 171 x 243

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство