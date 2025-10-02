Минимойка высокого давления K 2 Compact
Очень компактная и удобная для транспортировки и хранения мойка высокого давления K 2 Compact для очистки небольших загрязнений. Производительность 20 м² / ч.
При своей исключительной компактности модель K 2 Compact отличается довольно высокой производительностью. Этот аппарат предназначен для периодического устранения незначительных загрязнений. Он отличается удобством хранения и простотой транспортировки. Производительность по площади достигает 20 м²/ч. Устройство занимает мало места при хранении. Шланг высокого давления можно легко подвесить на передней крышке аппарата. Оборудован системой Система Easy Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Удобное положение в рукеАппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Easy Connect - простое подключениеШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,74
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|180 x 219 x 389
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах