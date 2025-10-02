Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition

Минимойка K 2 Universal Edition для периодического применения и простых загрязнений вокруг дома.

Мойка высокого давления K 2 Universal Edition с фрезой для стойкой грязи эффективно удаляет загрязнения с различных поверхностей, в том числе ступеней, стен и садового инвентаря. Компактная конструкция обеспечивает удобство в использовании, а вращающаяся струя фрезы для стойкой грязи легко очищает даже сложные загрязнения. Благодаря малому весу и встроенной ручке устройство легко транспортировать. Система Quick Connect позволяет быстро присоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра, обеспечивая простой запуск пистолета. Все аксессуары удобно хранятся на корпусе мойки, а для кабеля питания предусмотрен специальный отсек, что помогает избежать беспорядка.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition: Встроенный отсек для кабеля
Встроенный отсек для кабеля
Кабель питания можно аккуратно и компактно убрать.
Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition: Удобное хранение аксессуаров
Удобное хранение аксессуаров
Шланг высокого давления, распылительную трубку и пистолет можно легко хранить, прикрепив их к устройству.
Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления быстро подсоединять и отсоединять от устройства и легко запускать пистолет.
Компактные размеры и легкий вес
  • Устройство легко переносится и транспортируется.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 110 / 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,77
Вес (с упаковкой) (кг) 4,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 182 x 280 x 390

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition
Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition

Видео

Области применения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство