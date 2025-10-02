Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition
Минимойка K 2 Universal Edition для периодического применения и простых загрязнений вокруг дома.
Мойка высокого давления K 2 Universal Edition с фрезой для стойкой грязи эффективно удаляет загрязнения с различных поверхностей, в том числе ступеней, стен и садового инвентаря. Компактная конструкция обеспечивает удобство в использовании, а вращающаяся струя фрезы для стойкой грязи легко очищает даже сложные загрязнения. Благодаря малому весу и встроенной ручке устройство легко транспортировать. Система Quick Connect позволяет быстро присоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра, обеспечивая простой запуск пистолета. Все аксессуары удобно хранятся на корпусе мойки, а для кабеля питания предусмотрен специальный отсек, что помогает избежать беспорядка.
Особенности и преимущества
Встроенный отсек для кабеляКабель питания можно аккуратно и компактно убрать.
Удобное хранение аксессуаровШланг высокого давления, распылительную трубку и пистолет можно легко хранить, прикрепив их к устройству.
Система Quick ConnectШланг высокого давления быстро подсоединять и отсоединять от устройства и легко запускать пистолет.
Компактные размеры и легкий вес
- Устройство легко переносится и транспортируется.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|110 / 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,77
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|182 x 280 x 390
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах