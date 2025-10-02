Минимойка высокого давления K 3

На мойку высокого давления K 3 всегда можно положиться: надежный помощник отлично подходит для удаления легкой грязи с небольших садовых поверхностей и патио, садовой мебели, автомобилей и т.д.

С мойкой высокого давления K 3 грязь останется в прошлом. Благодаря шлангу высокого давления длиной 6 метров, эта мойка идеально подходит для случайного использования вокруг дома и придает блеск небольшим садовым поверхностям и патио, а также садовой мебели и автомобилям. Благодаря распылительной насадке Vario Power (VPS) давление воды можно легко регулировать в зависимости от поверхности простым поворотным движением. Грязевая фреза с вращающейся точечной струей удаляет даже самую стойкую грязь, а насос защищен водяным фильтром — для долгого срока службы. Плавно работающие колеса делают K 3 легкой в транспортировке туда, где она необходима.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Минимойка высокого давления K 3: Удобство хранения
Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 3: Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,31
Вес (с упаковкой) (кг) 6,282
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 242 x 285 x 805

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
