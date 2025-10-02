С мойкой высокого давления K 3 грязь останется в прошлом. Благодаря шлангу высокого давления длиной 6 метров, эта мойка идеально подходит для случайного использования вокруг дома и придает блеск небольшим садовым поверхностям и патио, а также садовой мебели и автомобилям. Благодаря распылительной насадке Vario Power (VPS) давление воды можно легко регулировать в зависимости от поверхности простым поворотным движением. Грязевая фреза с вращающейся точечной струей удаляет даже самую стойкую грязь, а насос защищен водяным фильтром — для долгого срока службы. Плавно работающие колеса делают K 3 легкой в транспортировке туда, где она необходима.