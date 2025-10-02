Минимойка высокого давления K 3 Compact *EU

чень компактный, удобный в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления K 3 Compact, предназначенный для устранения незначительных загрязнений вокруг дома. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.

При малых размерах аппарат высокого давления K 3 Compact обладает высокой производительностью, а его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность и хранение с экономией места. Укомплектованный пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды, аппарат K 3 Compact прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений на придомовой территории, а также для очистки велосипедов, садовой мебели и садового инвентаря. Производительность уборки составляет 25 м²/ч.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 Compact *EU: Компактный и легкий аппарат
Легко транспортировать, просто хранить.
Минимойка высокого давления K 3 Compact *EU: Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 3 Compact *EU: Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,171
Вес (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 264 x 256 x 450

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 3 Compact *EU
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство