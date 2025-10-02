Минимойка высокого давления K 4 Classic Car

Компактная минимойка K 4 Classic с телескопической ручкой рассчитанна на регулярное устранение загрязнений средней степени. Включает комплект для мойки автомобиля (Car Kit).

Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic Car поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Благодаря комплекту для мойки автомобилей, включающему насадку для пенной чистки, вращающуюся моечную щетку и автомобильный шампунь, аппарат K 4 Classic Car прекрасно подходит для периодической очистки умеренно загрязненных транспортных средств. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован также пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic Car с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).

Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппарата
Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствами
Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар) 20 - макс. 130
Производительность (л/ч) 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1800
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,574
Вес (с упаковкой) (кг) 8,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 264 x 256 x 450

Описание комплектации

  • Набор для очистки автомобиля Car: Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1, 1 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
