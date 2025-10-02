Минимойка высокого давления K 4 Compact
Легко транспортировать и быстро убирать: K 4 Compact для периодического использования на умеренной грязи. Включает телескопическую ручку и двигатель с водяным охлаждением. Производительность 30 м² / ч.
Будь то в багажнике автомобиля или на полке; Благодаря компактным размерам мойка высокого давления K 4 Compact легко и без проблем подходит для любого места. Устройство также невероятно практично при использовании: K 4 Compact можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, легко транспортировать и быстро убирать, а также обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Кроме того, регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает удобную высоту вытягивания. Дополнительная информация об оборудовании: две ручки для переноски, спусковой механизм Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, распылительная трубка Vario Power (VPS), бластер и фильтр для воды. Шланг высокого давления и шнур можно практически хранить на передней крышке. K 4 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 30 м² / ч идеально подходит для периодической уборки умеренной грязи (небольших автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т. д.).
Особенности и преимущества
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Хранение шланга на передней панелиУдобное хранение шланга на передней панели мойки
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13,949
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|348 x 308 x 520
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Мотор с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей