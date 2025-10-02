Будь то в багажнике автомобиля или на полке; Благодаря компактным размерам мойка высокого давления K 4 Compact легко и без проблем подходит для любого места. Устройство также невероятно практично при использовании: K 4 Compact можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, легко транспортировать и быстро убирать, а также обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Кроме того, регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает удобную высоту вытягивания. Дополнительная информация об оборудовании: две ручки для переноски, спусковой механизм Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, распылительная трубка Vario Power (VPS), бластер и фильтр для воды. Шланг высокого давления и шнур можно практически хранить на передней крышке. K 4 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 30 м² / ч идеально подходит для периодической уборки умеренной грязи (небольших автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т. д.).