Минимойка высокого давления K 4 Promo Basic Car
Минимойка Kärcher K 4 Promo Basic Car идеально подходит для очистки умеренных и сильных загрязнений, например, на автомобилях и различных поверхностях вокруг дома. Поставляется с автомобильным комплектом - специально для мытья автомобиля: щетка для эффективного удаления загрязнений, пенная насадка и концентрат автомобильного шампуня 500 мл.
Мойка оснащена универсальным двигателем. Данный аппарат оснащен: системой быстрого соединения Quick Connect, 6-ти метровым шлангом высокого давления, насадкой Vario Power (VPS) с регулировкой давления с помощью поворота, грязевой фрезой для удаления въевшейся грязи и встроенным фильтром для воды. Так же в комплект поставки входит автомобильный набор, который включает в себя щетку для эффективного удаления загрязнений, пенную насадку и концентрат автомобильного шампуня, емкостью 500 мл.
Особенности и преимущества
Хранение аксессуаров на аппаратеШланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно. Все аксессуары всегда под рукой во время уборки.
Бак для моющего средстваПрактичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Easy Connect - простое подключениеEasy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Универсальная щетка
- Бережно удаляет грязь с автомобиля.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|297 x 308 x 865
Описание комплектации
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: Пистолет высокого давления G 145
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Бак
- Бак для чистящего средства, съемный
- Мягкий мешок для аксессуаров
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды