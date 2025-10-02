Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition

Идеально подходит для умеренной грязи по всему дому: мойка высокого давления Kärcher K 4 Universal Edition с универсальным мотором.

Мойка высокого давления K 4 Universal Control от Kärcher идеально подходит для регулярных задач по очистке от грязи средней до тяжелой степени, например, на транспортных средствах и поверхностях среднего размера вокруг дома. Устройство имеет универсальный мотор. Давление может быть удобно отрегулировано на пистолете-распылителе благодаря Universal Control.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition: Хранение аксессуаров на аппарате
Хранение аксессуаров на аппарате
Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition: Бак для моющего средства
Бак для моющего средства
Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition: Easy Connect - простое подключение
Easy Connect - простое подключение
Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Большие колеса
  • Удобно и легко транспортировать
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар) 20 - макс. 130
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,585
Вес (с упаковкой) (кг) 8,511
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 297 x 310 x 865

Описание комплектации

  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Бак
  • Бак для чистящего средства, съемный
  • Мягкий мешок для аксессуаров
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition
Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition
Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition
Принадлежности
Чистящее средство