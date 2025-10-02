Минимойка высокого давления K 5 Compact

Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) - все это эффективно сочитается в модели Karcher K 5 Compact с очень компактными габаритами. Компактная мойка высокого давления K 5 Compact легко транспортировать и хранить, она идеально подходит для периодического использования при работе с умеренной грязью. Производительность 40 м² / ч.

K 5 Compact сочетает в себе максимальное удобство и мощность. Благодаря инновационной концепции хранения шлангов, шланг высокого давления может быть просто намотан вокруг передней крышки после использования и закреплен резинкой, готовой к транспортировке. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить в любом месте - на полке или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования устройства в горизонтальном или вертикальном положении обеспечивают еще большее удобство при работе. Он также оснащен спусковым механизмом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, распылительной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Компактная моечная машина K 5 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 40 м² / ч идеально подходит для регулярного использования при работе с умеренной грязью

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Compact: Концепция хранения шлангов
Концепция хранения шлангов
Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Минимойка высокого давления K 5 Compact: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 5 Compact: Хранение аксессуаров на аппарате
Хранение аксессуаров на аппарате
Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
  • Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12
Вес (с упаковкой) (кг) 15,165
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 354 x 308 x 520

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Мотор с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящее средство