K 5 Compact сочетает в себе максимальное удобство и мощность. Благодаря инновационной концепции хранения шлангов, шланг высокого давления может быть просто намотан вокруг передней крышки после использования и закреплен резинкой, готовой к транспортировке. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить в любом месте - на полке или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования устройства в горизонтальном или вертикальном положении обеспечивают еще большее удобство при работе. Он также оснащен спусковым механизмом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, распылительной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Компактная моечная машина K 5 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 40 м² / ч идеально подходит для регулярного использования при работе с умеренной грязью