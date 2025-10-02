Минимойка высокого давления K 5 Home

Аппарат высокого давления K 5 Home с двигателем водяного охлаждения оснащён приспособлением для очистки поверхностей, защищающим от брызг, а также специальным химическим средством для очистки камня.

Мобильная и компактная минимойка K5 идеально подходит для периодической очистки грязи. Аппарат идеально подходит для чистки, например, крупных транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей. Он оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. А комплект Home включает в себя насадку для очистки гладких поверхностей T 5 для эффективной очистки больших поверхностей вокруг дома без брызг, а также очиститель для камня.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Home: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Минимойка высокого давления K 5 Home: Система забора химии Plug 'n' Clean
Система забора химии Plug 'n' Clean
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Минимойка высокого давления K 5 Home: Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,8
Вес (с упаковкой) (кг) 17,613
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 344 x 396 x 875

Описание комплектации

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Мотор с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Минимойка высокого давления K 5 Home
Минимойка высокого давления K 5 Home
Минимойка высокого давления K 5 Home
Минимойка высокого давления K 5 Home
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Фасады
Принадлежности
Чистящее средство