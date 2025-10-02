Минимойка высокого давления K 5 Home
Аппарат высокого давления K 5 Home с двигателем водяного охлаждения оснащён приспособлением для очистки поверхностей, защищающим от брызг, а также специальным химическим средством для очистки камня.
Мобильная и компактная минимойка K5 идеально подходит для периодической очистки грязи. Аппарат идеально подходит для чистки, например, крупных транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей. Он оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. А комплект Home включает в себя насадку для очистки гладких поверхностей T 5 для эффективной очистки больших поверхностей вокруг дома без брызг, а также очиститель для камня.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиСовременный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Система забора химии Plug 'n' CleanБыстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Аккуратное хранение провода на специальном крючкеУдобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,613
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|344 x 396 x 875
Описание комплектации
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Мотор с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Фасады