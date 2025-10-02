Для удобной уборки с полным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control можно эксплуатировать в сочетании с приложением Kärcher Home & Garden, включающим мобильного помощника, предлагающего пользователю оптимальные режимы для чистки различных поверхностей и предметов. Необходимое давление легко устанавливается вручную поворотом струйной трубки Vario Power. Кроме того, приложение содержит инструкции по сборке аппарата, его техническому обслуживанию и уходу за ним. К числу других элементов оснащения аппарата относятся пистолет G 160 Q Power Control, грязевая фреза, система Plug ’n’ Clean для быстрой и удобной замены чистящих средств, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкого перемещения аппарата и его компактного хранения, система Quick Connect для быстрого присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрого отсоединения. Предусмотрена также возможность «запарковать» аппарат для быстрого возобновления работы после недолгого перерыва.