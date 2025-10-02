Минимойка высокого давления K 5 Power Control

Для уборки с максимальным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control с мобильным помощником в приложении, пистолетом G 160 Q Power Control, струйной трубкой Vario Power и системой Plug ’n’ Clean. Минимойка Kärcher K 5 Power Control с водяным охлаждением двигателя.

Для удобной уборки с полным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control можно эксплуатировать в сочетании с приложением Kärcher Home & Garden, включающим мобильного помощника, предлагающего пользователю оптимальные режимы для чистки различных поверхностей и предметов. Необходимое давление легко устанавливается вручную поворотом струйной трубки Vario Power. Кроме того, приложение содержит инструкции по сборке аппарата, его техническому обслуживанию и уходу за ним. К числу других элементов оснащения аппарата относятся пистолет G 160 Q Power Control, грязевая фреза, система Plug ’n’ Clean для быстрой и удобной замены чистящих средств, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкого перемещения аппарата и его компактного хранения, система Quick Connect для быстрого присоединения шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрого отсоединения. Предусмотрена также возможность «запарковать» аппарат для быстрого возобновления работы после недолгого перерыва.

Особенности и преимущества
Приложение Home & Garden
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,95
Вес (с упаковкой) (кг) 16,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 402 x 306 x 588

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Мотор с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Фасады
Принадлежности
Чистящее средство