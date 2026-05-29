Минимойка высокого давления K 5 UM
Аппарат высокого давления Karcher K 5 UM с универсальным мотором воздушного охлаждения, для регулярного использования при умеренных и сильных загрязнениях. Утонченный дизайн, высокая мобильность.
K 5 UM подходит для регулярного использования при умеренных и сильных загрязнениях, таких как автомобили, фасады, садовые принадлежности, террасы, участки среднего размера вокруг дома. Этот компактный аппарат высокого давления оснащен легким универсальным мотором с воздушным охлаждением и прост в транспортировке. Аппарат оснащён баком для моющего средства, сеткой для хранения всех принадлежностей и шлангом высокого давления с защитой от перегиба на каждом конце. Прочный пластиковый корпус защищает двигатель и насос от грязи и повреждений. Предохранительный клапан предотвращает избыточное давление. Трехпоршневой осевой алюминиевый насос обеспечивает оптимальную эффективность и простоту обслуживания.
Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick ConnectШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Встроеный бак для моющего средстваПрактичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,645
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|310 x 336 x 860
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
- Струйная трубка Vario Power
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Мягкий мешок для аксессуаров
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены