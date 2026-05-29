K 5 UM подходит для регулярного использования при умеренных и сильных загрязнениях, таких как автомобили, фасады, садовые принадлежности, террасы, участки среднего размера вокруг дома. Этот компактный аппарат высокого давления оснащен легким универсальным мотором с воздушным охлаждением и прост в транспортировке. Аппарат оснащён баком для моющего средства, сеткой для хранения всех принадлежностей и шлангом высокого давления с защитой от перегиба на каждом конце. Прочный пластиковый корпус защищает двигатель и насос от грязи и повреждений. Предохранительный клапан предотвращает избыточное давление. Трехпоршневой осевой алюминиевый насос обеспечивает оптимальную эффективность и простоту обслуживания.