Минимойка высокого давления K 5 UM

Аппарат высокого давления Karcher K 5 UM с универсальным мотором воздушного охлаждения, для регулярного использования при умеренных и сильных загрязнениях. Утонченный дизайн, высокая мобильность.

K 5 UM подходит для регулярного использования при умеренных и сильных загрязнениях, таких как автомобили, фасады, садовые принадлежности, террасы, участки среднего размера вокруг дома. Этот компактный аппарат высокого давления оснащен легким универсальным мотором с воздушным охлаждением и прост в транспортировке. Аппарат оснащён баком для моющего средства, сеткой для хранения всех принадлежностей и шлангом высокого давления с защитой от перегиба на каждом конце. Прочный пластиковый корпус защищает двигатель и насос от грязи и повреждений. Предохранительный клапан предотвращает избыточное давление. Трехпоршневой осевой алюминиевый насос обеспечивает оптимальную эффективность и простоту обслуживания.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 UM: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Минимойка высокого давления K 5 UM: Встроеный бак для моющего средства
Встроеный бак для моющего средства
Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Минимойка высокого давления K 5 UM: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,1
Цвет Желтый
Вес (без аксессуаров) (кг) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 10,645
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 310 x 336 x 860

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • Струйная трубка Vario Power
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Мягкий мешок для аксессуаров
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Минимойка высокого давления K 5 UM
Минимойка высокого давления K 5 UM
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
Чистящее средство