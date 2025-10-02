Минимойка высокого давления K 5 WCM Plus (CEM)
Превосходная очистка, высочайшая производительность: мойка высокого давления K 5 WCM Premium с двигателем с водяным охлаждением и барабаном для шланга идеально подходит для уборки грязи на дорожках, террасах и в транспортных средствах.
Высокая производительность сочетается с долгим сроком службы: K 5 WCM Premium с мощным двигателем с водяным охлаждением мгновенно удаляет грязь. Дорожки, террасы и транспортные средства при необходимости можно очищать с помощью струйных трубок. Давление на струйной трубке Vario Power (VPS) можно легко отрегулировать простым поворотом – для целенаправленной и щадящей поверхности очистки. Другие превосходные характеристики грязеструйного аппарата включают в себя вращающуюся точечную форсунку, встроенную катушку для шланга для удобного хранения непосредственно на устройстве, а также встроенный фильтр для воды, который надежно защищает насос от частиц грязи.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Удобная катушка для шланга для эффективного применения.Аккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления. Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,956
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,274
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 389 x 901
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Мотор с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Видео
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды