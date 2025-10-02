Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д. В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей. Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями.