Минимойка высокого давления K 7 Compact
Максимально компактный аппарат высокого давления для частого использования в очистке стойких загрязнений: минимойка Karcher K 7 Compact. Аппарат удобен для перемещения и хранения. Производительность уборки 60 м²/ч.
Аппарат высокого давления K 7 Compact очищает стойкие загрязнения поверхностей площадью до 60 м² за час, объединяя преимущества удобства использования и производительности. Благодаря компактным размерам аппарат легко перемещать и хранить в любом месте - будь то полка в гараже или багажник автомобиля. Инновационный способ хранения шланга позволяет наматывать шланг высокого давления вокруг передней панели и закреплять его эластичным ремешком. Оснащение аппарата составляют две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка, пистолет высокого давления с системой Quick Connect, 10-метровый шланг PremiumFlex с защитой от перекручивания, струйная насадка Vario Power (VPS), грязевая фреза и фильтр для воды. K 7 Compact может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, аппарат идеален для частого применения.
Особенности и преимущества
Утончённая концепция хранения шланговШланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|16
|Вес (с упаковкой) (кг)
|19,667
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|378 x 291 x 516
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, Шланг высокого давления PremiumFlex с защитой от перекручивания
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Мотор с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах